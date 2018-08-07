В Белоруссии из-за жары гибнут краснокнижные насекомые

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Из-за жары в Белоруссии насекомые нападают на тополя и каштаны; некоторые виды атакуют квартиры, другие — в том числе, краснокнижные — пропали вовсе, сообщает Sputnik Беларусь.

Как рассказал ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Белоруссии по биоресурсам, кандидат биологических наук Анатолий Кулак, распространение насекомых напрямую зависит от погодных условий, в том числе от температуры.

"В теплый год преимущество получают теплолюбивые виды, в холодный, соответственно, наоборот. Особенно это заметно, когда температурный фон превышает норму, именно такая тенденция в последние годы наблюдается в Беларуси", — пояснил он.

Одна из особенностей теплого года, поделился эксперт, — появление у некоторых видов насекомых дополнительных поколений. В случае с безвредными видами — это неплохо, пояснил он. Однако в некоторых случаях от этого сильно страдают растения.

"Жаркие годы сопровождаются дефицитом влаги, это ослабляет некоторые лесные насаждения. Например, уменьшается выработка смолы сосной и елью, из-за чего в этом году на Полесье наблюдались сотни очагов выпадения сосны из-за поражения вершины короедом. Причем, в 2018-м он точно даст дополнительную генерацию, то есть, принесет еще больший ущерб", — рассказал Кулак.

По той же причине, убежден специалист, в городах "болеют" каштаны. Несколько лет назад по Белоруссии распространился южный инвазивный вид моли, который в такую погоду чувствует себя комфортно. Насекомое минирует листья — в них селятся его гусеницы. Потепление также способствует появлению дополнительного поколения.

"В этом году люди жалуются даже на то, что моль атакует их прямо в квартирах. Это другой вид — тополевая, которая развивается сейчас в массе на тополях и проникает, в том числе, в дома. Одежду она не повреждает", — успокоил он.

Биолог рассказал, что некоторые северные или болотные виды от белорусской жары страдают и погибают.

"В этом году мы не нашли самую маленькую стрекозу Беларуси, краснокнижную нехалению красивую. Она не найдена в тех местах, где водилась раньше — низинных болотах, которые в этом году просто пересохли", — пояснил он.

В то же время на некоторых краснокнижных насекомых потепление сказалось хорошо: в их числе жук-олень, бронзовки, жуки-пестряки, появляются и новые виды. Некоторые насекомые в этом году начали вылетать раньше на две-четыре недели: к примеру, самая большая в республике дневная бабочка махаон в 2018 году появилась под Минском в середине апреля — на месяц раньше, чем всегда.

"Явного бума насекомых в Беларуси (как саранчи в Африке) мы не наблюдаем, все зависит от конкретного вида", — резюмировал эксперт.

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