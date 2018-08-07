В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (56)

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что обстрелы со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки стали более интенсивными.

"За прошедшие сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов республики со стороны ВСУ увеличилась", — заявил во вторник журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено более десяти домов.