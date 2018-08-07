Мадуро намерен представить доказательства причастности Колумбии к покушению

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "в ближайшие часы" представит "убедительные доказательства" причастности Колумбии к попытке покушения на него.

"В ближайшие часы я представлю убедительные доказательства связи колумбийской олигархии к (покушению. — Прим. ред.)", — сообщается на странице Мадуро в Twitter. Он добавил, что расследования по факту покушения продолжается.

В своем видеобращении, которое также было опубликовано на странице президента Венесуэлы в социальной сети, Мадуро сообщил, что доказательства, о которых идет речь, были собраны в рекордные сроки и указывают на причастность к произошедшему колумбийских властей, в частности, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

"Мы знаем местонахождение, имена", — заявил Мудоро, назвав муниципалитет Чинакота, расположенный на севере Колумбии, где, по его словам, проходили обучение исполнители покушения. Президент Венесуэлы добавил, что уже были пойманы все исполнители покушения и в настоящее время ведется поиск организаторов.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.