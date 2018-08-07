Основатель tut.by прокомментировал ситуацию с доступом к Белте без оплаты

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Основатель крупнейшего белорусского информационного портала tut.by Юрий Зиссер заявил, что редакция не стала бы экономить на подписке к новостям госагентства Белта, но не исключил возможности действий по доступу без подписки со стороны задержанных сотрудников по "личной инициативе".
"Понятно, что при оборотах tut.by экономить на подписке было смешно. Если это действительно имело место, то это какая-то личная инициатива этих (задержанных – ред.) сотрудников", — заявил во вторник Зиссер. Его видеообращение опубликовано на сайте tut.by.
Он сообщил, что в районе 06.00 (совпадает с мск) "за генеральным директором ООО "Тутбай Медиа" Людмилой Чекиной приехали домой правоохранители на автомобиле, забрали ее сюда (в офис – ред.), чтобы в ее присутствии был проведен обыск в офисе". "Перекрыли доступ к двум этажам (здания – ред.), где располагается редакция и другие фирмы. Сотрудники не имеют доступа к своим рабочим местам, у кого есть возможность — работают из дома, новости выходят", — отметил основатель портала.
По его словам, обыск "проводит управление "К", то есть управление по борьбе с компьютерной преступностью ГУВД Мингорисполкома". "В ордере на обыск написано, что это проводится в связи с несанкционированным проникновением… в компьютерную сеть или платную подписку Белты", — уточнил Зиссер.
Основатель портала добавил, что обыск в редакции продолжается. "Меня туда даже допустили на пару минут, там находится гендиректор "Тутбая", в ее присутствии и в присутствии двух понятых из соседних офисов все производится. Изымают винчестеры у нескольких сотрудников портала – у главного редактора, одного или двух выпускающих редакторов, замглавного редактора", — сказал он.
Он отметил, что не располагает данными о числе и именах задержанных журналистов, у двух сотрудников не отвечают телефоны. "Раз идет допрос, то, понятно, они будут недоступны. А там решат – отпустят их домой или задержат. Пока этого никто не знает, ничего не комментирует. В пресс-релизе Следственного комитета больше информации, чем той, которую нам довели в устной форме и есть в ордере", — заявил Зиссер.
Зиссер предположил, что после обыска будут составлять протокол. "Это займет еще много часов… Вряд ли сегодня (у сотрудников портала – ред.) будет плодотворная работа", — заключил он.