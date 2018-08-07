Основатель tut.by прокомментировал ситуацию с доступом к Белте без оплаты

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Основатель крупнейшего белорусского информационного портала tut.by Юрий Зиссер заявил, что редакция не стала бы экономить на подписке к новостям госагентства Белта, но не исключил возможности действий по доступу без подписки со стороны задержанных сотрудников по "личной инициативе".

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является государственное агентство Белта. К указанной противоправной деятельности, по данным комитета, причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников. В редакциях проводятся обыски.

"Понятно, что при оборотах tut.by экономить на подписке было смешно. Если это действительно имело место, то это какая-то личная инициатива этих (задержанных – ред.) сотрудников", — заявил во вторник Зиссер. Его видеообращение опубликовано на сайте tut.by.

Он сообщил, что в районе 06.00 (совпадает с мск) "за генеральным директором ООО "Тутбай Медиа" Людмилой Чекиной приехали домой правоохранители на автомобиле, забрали ее сюда (в офис – ред.), чтобы в ее присутствии был проведен обыск в офисе". "Перекрыли доступ к двум этажам (здания – ред.), где располагается редакция и другие фирмы. Сотрудники не имеют доступа к своим рабочим местам, у кого есть возможность — работают из дома, новости выходят", — отметил основатель портала.

По его словам, обыск "проводит управление "К", то есть управление по борьбе с компьютерной преступностью ГУВД Мингорисполкома". "В ордере на обыск написано, что это проводится в связи с несанкционированным проникновением… в компьютерную сеть или платную подписку Белты", — уточнил Зиссер.

Основатель портала добавил, что обыск в редакции продолжается. "Меня туда даже допустили на пару минут, там находится гендиректор "Тутбая", в ее присутствии и в присутствии двух понятых из соседних офисов все производится. Изымают винчестеры у нескольких сотрудников портала – у главного редактора, одного или двух выпускающих редакторов, замглавного редактора", — сказал он.

Он отметил, что не располагает данными о числе и именах задержанных журналистов, у двух сотрудников не отвечают телефоны. "Раз идет допрос, то, понятно, они будут недоступны. А там решат – отпустят их домой или задержат. Пока этого никто не знает, ничего не комментирует. В пресс-релизе Следственного комитета больше информации, чем той, которую нам довели в устной форме и есть в ордере", — заявил Зиссер.

Зиссер предположил, что после обыска будут составлять протокол. "Это займет еще много часов… Вряд ли сегодня (у сотрудников портала – ред.) будет плодотворная работа", — заключил он.