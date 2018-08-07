Игорь Додон пообещал помочь послу США найти участок для здания дипмиссии

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил послу США в республике Джеймсу Петтиту, что не одобрит строительство здания посольства на территории бывшего стадиона, и предложил найти другой участок после парламентских выборов в Молдавии.

Представители США выразили намерение приобрести землю бывшего республиканского стадиона 27 декабря 2017 года. Впоследствии правительство Молдавии и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о приобретении имущества для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе. Парламент Молдавии 20 июля одобрил передачу территории дипломатам.

"Поговорили о передаче бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового здания, в связи с чем я отметил, что не могу промульгировать подобный закон, который общество не одобряет. Предложил дипломату вернуться к рассмотрению этого вопроса после парламентских выборов, чтобы совместными усилиями найти наиболее приемлемые решения для обеих сторон", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что на территории бывшего стадиона может быть оборудовано место для отдыха.

"Выступил с инициативой о совместном с американскими партнерами благоустройстве парка или строительстве культурного центра на данном участке, что будет одобрено не только жителями муниципия Кишинев, но и всем народом Республики Молдова", — добавил глава республики.

Ранее правительство Молдавии обязалось обеспечить определение стоимости участка земли, площадью в 5,1814 гектара, а также провести переговоры и подписать договор купли-продажи.

Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.