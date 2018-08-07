Российских туристов среди эвакуированных с островов Индонезии не было

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российских туристов среди людей, которые были эвакуированы с индонезийских островов Гили в ходе землетрясения, не зафиксировано, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства туризма Индонезии в РФ Анна Киселева.

В воскресенье, 5 августа, к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов с последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали. Около 2,5 тысячи туристов, которых власти эвакуировали с островов в Индонезии после мощного землетрясения, прибыли на Бали, эвакуации ожидают еще около 400 человек.

"Все наземные службы на Ломбоке работают в штатном режиме. Безусловно, на острове есть разрушения, разбор завалов и восстановление различных структур продолжается. Аэропорт Ломбока работает в штатном режиме, а индонезийская компания Garuda airlines сделала даже дополнительные рейсы для тех, кто хочет по собственному желанию вылететь раньше. Но это не эвакуация", — пояснила собеседник агентства.

По словам Киселевой, эвакуация людей была произведена только с трех маленьких островов Гили, где нет практики длительного пребывания туристов, а есть только экскурсионные заезды, в основном, на паромах на один-два дня. "Вывоз людей с этих островов завершен. Изначально предполагали, что с островов Гили вывезут примерно 1 тысячу туристов, но власти заявили, что эвакуировали 3 тысячи человек", — сказала она.

"У нас нет данных, были ли среди эвакуированных российские туристы, но никто из соотечественников не обращался ни в местные органы, ни в дипломатические службы РФ. Информации о пострадавших туристах из России или просто жалоб до сих пор не поступает, хотя мы регулярно запрашиваем все данные в соответствующих органах", — прокомментировала ситуацию представитель минтуризма.

Киселева также заявила, что на острове Бали сейчас абсолютно обычная обстановка, все работает в штатном режиме. "Те картинки, которые сейчас показывают на телевизионных каналах, это вчерашняя ситуация, когда люди ждали паромов на островах Гили. Тогда туристов попросили собраться на пляже и дожидаться эвакуации, чтобы процесс прошел быстро и организованно", — отметила собеседник.