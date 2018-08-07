Президент Сербии объяснил, почему стремится решить косовский вопрос

БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник в обращении к общественности назвал четыре ключевые причины, почему он пытается решить косовский вопрос и почему это необходимо сделать как можно скорее.

"Мы должны определиться, нужна ли нам эта попытка (решения – ред.), или нам лучше действовать по-старому, и сможет ли Сербия в будущем получить что-то больше, чем есть сейчас", — заявил Вучич.

Президент подчеркнул, что его позиция состоит в том, "что решение необходимо и необходимо как можно скорее".

По словам Вучича, во-первых, необходимо установить долговечный мир между сербами и албанцами; во-вторых, стабильность позволит Сербии заниматься экономическим развитием без отягчающих обстоятельств; в-третьих, это позволит значительно повысить приток в страну инвестиций; в-четвертых, решение ситуации вокруг Косово приведет к улучшению ситуации с демографией.

"Если не разрешить "косовский узел", то, согласно проведенному анализу, к 2050 году у нас будет на миллион людей меньше чем в случае, если мы решим этот вопрос. Потому что речь об оптимизме нации, вопросе надежды, веры в лучшее будущее", — пояснил Вучич.

Сербский лидер также повторил тезис о том, что легкого или безболезненного решения косовского вопроса не существует.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Белград и Приштина при посредничестве Евросоюза ведут переговоры о нормализации ситуации в крае. Белград фактически потерял контроль над большей территорией своей южной автономии в 1999 году, когда в косовский конфликт на стороне местных албанцев вмешались силы НАТО, начавшие бомбардировки тогдашней Союзной Республики Югославия.

Население Сербии (без Косово) на данный момент оценивается примерно в семь миллионов человек, при этом наблюдается низкая рождаемость и отмечается постоянный отток молодых граждан в экономически более развитые страны.