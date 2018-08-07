В Киргизии прошли массовые увольнения прокуроров

БИШКЕК, 7 авг – РИА Новости. Более десятка высокопоставленных сотрудников надзорного ведомства Киргизии лишились своих постов по итогам прошедшей в конце июля коллегии генеральной прокуратуры, заявил во вторник РИА Новости источник в ведомстве.

"Генпрокурор Откурбек Джамшитов сегодня подписал приказ об освобождении от должностей ряда сотрудников, среди которых заместители прокурора столицы республики и ряда областей. Сами руководители получили выговоры", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ведомства информацию об увольнениях пока не комментируют.

По словам пресс-службы, расширенная коллегия надзорного ведомства прошла 27 июля. Ее участники рекомендовали генпрокурору привлечь к дисциплинарной ответственности ряд руководителей "за ослабление прокурорского надзора и ненадлежащее исполнение отраслевых приказов".

"В ходе заседания генеральным прокурором даны конкретные поручения о принятии мер по своевременному предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений, улучшению работы с обращениями граждан. Особое внимание было обращено на пресечение фактов жестокого обращения с детьми, качественному рассмотрению дел в сфере защиты прав детей, с усилением надзорной работы за исполнением законов о социальной защите несовершеннолетних", — сообщили в генпрокуратуре.

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