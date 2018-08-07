Президент Сербии рассказал о планах референдума по косовскому вопросу

БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал на будущем референдуме не увязывать вопрос косовского урегулирования со вступлением в Евросоюз.

"Я не буду ставить вопрос таким образом — выступаете ли вы за членство в Евросоюзе, за благосостояние и процветание, а также за договор с Приштиной. У народа будет возможность очень четко и точно высказаться о потенциальном соглашении, которое мы, может быть, однажды смогли бы достичь", — отметил Вучич.

Ранее президент Сербии неоднократно заявлял, что вопрос отношений Белграда и самопровозглашенной республики Косово предстоит решать гражданам страны на референдуме. При этом он ни разу не указывал даже примерные сроки всенародного опроса.

Многие международные эксперты много лет указывают на то, что ради вступления в Евросоюз, что является внешнеполитическим приоритетом Сербии, Белграду придется отказаться от Косово.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Белград и Приштина при посредничестве Евросоюза ведут переговоры о нормализации ситуации в крае. Белград фактически потерял контроль над большей территорией своей южной автономии в 1999 году, когда в косовский конфликт на стороне местных албанцев вмешались силы НАТО, начавшие бомбардировки тогдашней Союзной Республики Югославия.