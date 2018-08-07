Президент Сербии пообещал не принимать "секретных" решений по Косово

БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал гражданам не принимать "секретных" решений по Косово, об этом он заявил в очередном публичном обращении во вторник в Белграде.

"Хочу сказать гражданам, что они не должны беспокоиться, потому что никаких секретных решений не будет", — сообщил Вучич.

По его словам, вся информация о возможных последствиях достижения или недостижения договоренностей с косовскими албанцами будет иметь открытый характер. В целом Вучич оценил, что до компромиссного решения вокруг Косово "дойти тяжело или почти невозможно", учитывая заявления косовских албанцев и настроение части общественности в Сербии, выступающей против соглашений.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.