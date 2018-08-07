Сильная засуха в ЕС стала для овощеводов самой проблемной за 40 лет

БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Сильная засуха в Евросоюзе стала самой проблемной за последние 40 лет для европейских производителей овощей, их урожайность резко упала, сообщили во вторник РИА Новости в Европейской ассоциации переработчиков фруктов и овощей (PROFEL).

"Полевые потери привели к сокращению и нерегулярным поставкам свежих овощей на перерабатывающие заводы, что привело к увеличению затрат на производство и меньшему количеству переработанной продукции", — сообщили в ассоциации.

По данным PROFEL, падение урожайности бобовых составило от 20 до 50%, лука – от 15 до 50%. Пострадали также посевы кабачков и шпината.

"В связи с продолжающейся засухой возникают опасения в отношении осенних и зимних урожаев краснокочанной и белокочанной капусты, брюссельской капусты и лука-порея. Для этих культур погодные условия были слишком сухими, и это приведет к урожайности значительно ниже среднего показателя", — отметили в ассоциации.