Глава агентства Белта прокомментировала ситуацию с воровством новостей

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Следствие расследует факты воровства новостей с ленты государственного информагентства Белта, которые имели место с января 2017 года, но воровство могло происходить и раньше, заявила РИА Новости во вторник гендиректор республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Ирина Акулович.

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что заведено уголовное дело за несанкционированный доступ к платной подписке на услуги Белта, задержаны ряд представителей СМИ. По данным ведомства, в 2017-2018 годах без ведома и согласия предприятия было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе Белта. Как уточнил СК, к противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". В офисах этих СМИ с утра проходят обыски, написала в Facebook Юлия Чернявская, жена председателя общего собрания участников ООО "ТутБай Медиа" Юрия Зиссера.

"Милиция попросила нас предоставить информацию, начиная с 2017 года. Может быть, это (несанкционированный доступ к новостной ленте – ред.) было и раньше, но в данном случае речь идет о периоде с 1 января 2017 года по определенный момент (в 2018 году — ред.)", — рассказала Акулович.

По ее словам, к новостной ленте крупнейшего информагентства страны осуществляли неправомерный доступ "средства массовой информации и лица, которые не были на нее подписаны". "Осуществляли не единожды и не в течение одного года, и делали это под чужими паролями. То есть речь идет о воровстве информации, неправомерном доступе… к новостной ленте Белта под чужими паролями", — отметила гендиректор.

Акулович рассказала, что ранее в Белта обратились подписчики агентства, которые сообщили, что "испытывают сбои при авторизации". "Поэтому мы написали заявление в милицию для того, чтобы они разобрались с тем, из-за чего происходят эти сбои", — пояснила собеседница.

При этом она затруднилась ответить на вопрос, каким образом происходила утечка ключей, заметив, что с этим вопросом разбирается следствие.