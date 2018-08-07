Порошенко поручил ВСУ заменить приветствие на лозунг "Слава Украине"

Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области

Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену воинского приветствия в армии. Об этом агентству "Укринформ" сообщил министр обороны Степан Полторак.

Предполагается, что приветствия советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаю здоровья!" поменяют на лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

"Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", — сказал министр, добавив, что соответствующий законопроект уже практически готов.

Полторак добавил, что воинское приветствие нового образца будет использоваться во время военного парада 24 августа в Киеве.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность, к нему нередко прибегают политики.

*Организация, запрещенная в России.