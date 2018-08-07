В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали около 2,5 тысячи человек

МАДРИД, 7 авг – РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек эвакуированы в испанской провинции Валенсия из-за лесных пожаров, огонь продолжает бушевать и в соседней Португалии.

Самый крупный в Испании очаг возгорания в настоящее время зафиксирован в муниципалитете Лученте (провинция Валенсия), здесь сгорело более тысячи гектаров леса, были эвакуированы две с половиной тысячи человек, чьи дома оказались в непосредственной близости от огня, сообщает Центр по чрезвычайным ситуациям женералитета Валенсии. Среди эвакуированных – пожилые люди из социально-оздоровительного центра.

К тушению огня в этом районе привлечены 21 единица авиатехники – самолеты-амфибии и вертолеты.

Продолжает бушевать огонь и в португальском регионе Алгарви (юг страны), с прошлой пятницы там сгорели уже 16,5 тысячи гектаров леса. Пожарным до сих пор не удалось взять под контроль огонь в муниципалитете Моншики, где есть десятки пострадавших. В тушении огня здесь принимают участие 1200 пожарных и 13 единиц авиатехники, в ближайшее время к ним присоединятся два самолета-амфибии, направленных из Испании. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, который распространяет огонь. Около сотни человек, в том числе постояльцы двух отелей, эвакуированы, сообщил мэр Моншики Руи Андре.