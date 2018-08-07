Дело об убийстве Вороненкова будет рассматривать суд присяжных

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева назначил на 10 августа рассмотрение по существу дела против Ярослава Тарасенко и Александра Лося, которые подозреваются в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова, дело будет рассматриваться судом присяжных.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины, в том числе Лось и Тарасенко. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

"Назначить на 13.30 (совпадает с мск) 10 августа 2018 года рассмотрение дела по существу. Судебное рассмотрение будет совершаться судом присяжных", — заявил председательствующий по делу судья в ходе заседания. На рассмотрении дела судом присяжных настаивал обвиняемый Лось.

Суд также продлил обвиняемым меру пресечения в виде ареста до 5 октября.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.