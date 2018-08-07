Премьер Италии приехал в больницу к пострадавшим в ДТП в Болонье

РИМ, 7 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте навестил пострадавших в результате крупного ДТП на окраине Болоньи, сообщил РИА Новости представитель местной медицинской службы.

В понедельник неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром. Местные СМИ отмечают, что грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре. Мост частично обрушился. Движение по нему возобновилось только во вторник утром.

По последним данным, в результате серии взрывов и пожара на эстакаде на северо-западе итальянского города пострадали около 100 человек. Погиб водитель бензовоза. Медики сообщили РИА Новости о 67 госпитализированных.

Конте навестил двоих пострадавших. После этого премьер отправится на юг станы в Фоджу, где жертвами другого ДТП в понедельник стали 12 человек.