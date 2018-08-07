В Турции до конца 2018 года создадут космическое агентство

АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Космическое агентство Турции будет создано до конца текущего года, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

"Космическое агентство Турции, которое будет создано до конца этого года, сформирует систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики и космоса с учетом национальных интересов страны. Первоначальная цель – регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр", — цитирует Варанка агентство Аnadolu.

По его словам, новое агентство будет координировать все проекты, реализуемые в Турции в сфере космических технологий, и развивать международные связи в данной области, в том числе в рамках ООН.

"Для нас важно развитие космической отрасли, формирование научной платформы для космических разработок, увеличение числа кадров. Космическое агентство Турции будет ответственно за определение принципов развития и разработку стратегии продвижения космической сферы страны", — сказал министр.

Он отметил, что первые научные работы в сфере космических технологий Турции были начаты в начале 2000-х годов. Первоначально были проведены работы с целью создания спутников по наблюдению за земной поверхностью. Созданы спутники BİLSAT, RASAT и GÖKTÜRK-2.

"Эти спутники стали первым успешным опытом турецких инженеров в космической сфере. Далее был разработан первый всецело отечественный телекоммуникационный спутник — Türksat 6A. Его запуск намечено на конец 2020 года", — добавил Варанк.