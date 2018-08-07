В Баку не получали данные об арестах в США лиц, обвиняемых в мошенничестве

БАКУ, 7 авг – РИА Новости. Азербайджан по официальным каналам не получал информацию об аресте в США лиц, обвиняемых в крупном мошенничестве на продаже автомобилей, заявил РИА Новости официальный представитель МИД страны Хикмет Гаджиев.

По его словам, выясняется, проходили ли по этому делу граждане республики.

"Азербайджан не получал информацию об этом случае ареста в США по официальным каналам", — заявил Гаджиев.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.

Обвинительное заключение предполагает, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США.