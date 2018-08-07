Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 105

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 105 человек, 236 человек пострадали, сообщает газета Straits Times со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.
Как заявил Сутопо Пурво Нугрохо во вторник в ходе пресс-конференции, правительства многих стран, включая Сингапур, Малайзию и Австралию, выразили готовность оказать помощь Индонезии в связи с землетрясением.
В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали.