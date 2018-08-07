Пожары в Калифорнии тушат более 14 тысяч спасателей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Более 14 тысяч пожарных участвуют в тушении природного пожара, бушующего на территории американского штата Калифорния, сообщает газета Washington Post.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на местные власти сообщил, что природный пожар, разгоревшийся в округе Мендосино в американском штате Калифорния, в понедельник стал самым масштабным пожаром в истории штата.

Как пишет издание, Пентагон сообщил в понедельник, что с военной базы Льюис-Маккорд, расположенной в штате Вашингтон, на помощь в тушении пожаров будут направлены порядка 200 военнослужащих. Они прибудут в Калифорнию в выходные после того, как пройдут специальную подготовку, уточнили в военном ведомстве.

Ранее Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC) сообщил, что в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч. На территории Калифорнии 17 пожаров, распространению которых способствует сухая ветреная погода, их жертвами стали шесть человек, еще семь числятся пропавшими без вести. В штате объявлена чрезвычайная ситуация.