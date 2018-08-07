Политолог объяснил заявление Порошенко о "вмешательстве" России в выборы

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Заявления о якобы "вмешательстве" РФ в выборы на Украине делаются в Киеве для того, чтобы эти выборы отменить — это единственная возможность для президента Петра Порошенко остаться у власти, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко завил, что поручил СНБО провести отдельное заседание по противодействию якобы готовящемуся Россией "вмешательству" в предстоящие выборы. Он также сообщил, что Киев договорился с лидерами ЕС и США тесно координировать усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Ранее Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

По словам Жарихина, одной из причин заявления украинского президента стало стремление киевских властей не отставать от западной политической моды.

"Мода такая среди "цивилизованных" стран – безосновательно обвинять Россию во вмешательстве в выборы. Как можно Украине отстать от цивилизованного процесса? Вот Порошенко кинулся догонять. Неважно, что никаких фактологических оснований для этого нет. Главное – громко заявить. Это стремление присоединиться к общему потоку – мы такие же демократы как все, нам так же грозит вмешательство России в наш демократический процесс", — уверен политолог.

Однако, предупредил Владимир Жарихин, главным последствием очередной киевской инициативы может стать отмена выборов в стране в следующем году.

"Под этим предлогом на Украине могут отменить выборы. Я не исключаю, что сейчас сделана закладка, чтобы потом заявить – Россия вмешивается, поэтому выборы провести невозможно и отложить их. Может быть сделано заявление (по итогам заседания СНБО — ред.), что мы обнаружили совершенно конкретные проявления вмешательства России. Какие конкретно – сказано не будет. Но закладка будет сделана, чтобы потом сказать, что в таких условиях выборы проводить невозможно. Это может стать единственным вариантом для Порошенко остаться у власти", — сказал эксперт.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов не представлено и нет.