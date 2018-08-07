Полевой госпиталь Руслан в Матарам на индонезийском острове Ломбок, на утро после сильного землетрясения, поразившего этот район. 6 августа 2018

Полевой госпиталь Руслан в Матарам на индонезийском острове Ломбок, на утро после сильного землетрясения, поразившего этот район. 6 августа 2018

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Около 2,5 тысячи туристов, которых власти эвакуировали с островов в Индонезии после мощного землетрясения, прибыли на Бали, эвакуации ожидают еще около 400 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя индонезийских ВМС.

Как сообщил агентству представитель ВМС Луди Миарджо, участвующий в операции, власти проводят эвакуацию с островов архипелага Гили около 3 тысяч иностранных туристов, около 400 еще остаются на островах. Ожидается, что операция завершится во вторник вечером.

"Сегодня мы направили восемь судов, чтобы перевезти их с этих островов. Мы все еще устанавливаем точное число тех, кто остался на островах, мы ведем подсчет, когда сажаем их в лодки", — сказал он.

В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов с последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали. По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии, с момента землетрясения сейсмологи зафиксировали в районе острова Ломбок 230 афтершоков. Как предполагают власти провинции Западная Нуса-Тенгара, ущерб от стихийного бедствия может составить около триллиона индонезийских рупий (более 69 миллионов долларов).