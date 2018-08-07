Эксперт оценил заявление Тимошенко о факторах, спасающих экономику Украины

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экономика Украины действительно держится на гражданах, которые работают за границей и перечисляют деньги на родину, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее об этом заявила лидер партии "Батькивщина" и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. По ее словам, такие люди в 2018 году перечислили в бюджет страны пять миллиардов евро.

"В этом году ВВП Украины вырос более чем на 3 процента во многом благодаря деньгам трудовых мигрантов. Большинство людей трудятся на неквалифицированных работах. Условия не самые хорошие, но зарплаты выше, чем на Украине", — сказал Охрименко в интервью RT.

За первую половину 2017 года гастарбайтеры перечислили на родину около семи миллиардов долларов, что в 3,5 раза превышает общий объем иностранных инвестиций, добавил эксперт.