В ЕС могут отказаться от работы с Ираном из-за штрафов США, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Европейские компании и банки могут предпочесть следовать эмбарго Вашингтона в отношении Ирана, поскольку те штрафы, которые могут быть наложены на них США за продолжение бизнеса с этой страной, ассиметричны возможностям Евросоюза в плане финансовых компенсаций, считает дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Этот закон позволяет возмещать убытки европейским предприятиям, которым будет нанесен ущерб санкциями США. Но проблема состоит в том, что Евросоюз едва ли сможет компенсировать сотни миллионов и даже миллиарды долларов штрафов, которые могут быть наложены США на европейские компании за нарушение санкционного режима. В этой ситуации европейские банки и компании могут вообще предпочесть отказаться от бизнеса с Ираном", — сказал собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Обновление Блокирующего статута является частью поддержки Евросоюзом имплементация ядерной сделки с Ираном, торгово-экономических отношений со страной.

Обновленный Блокирующий статут будет запрещать резидентам и компаниям ЕС следовать соответствующим экстерриториальным санкциям США. Однако Еврокомиссия в определенных случаях сможет давать разрешение на это, свидетельствуют материалы ЕК.

Страны ЕС смогут вводить наказания в отношении компаний и резидентов ЕС за неисполнение правил статута. Эти правила также отменяют на территории ЕС вытекающие из этих санкций США судебные решения иностранных судов, свидетельствуют материалы ЕК. Статут позволит резидентам и компаниям ЕС требовать через суды стран Евросоюза возмещения ущерба от таких санкций от лиц и компаний, нанесших его. Компенсация ущерба, как пишет ЕК, может заключаться в описи и продаже активов того, кто нанес этот ущерб, его представителей и посредников.