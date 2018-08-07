В Белоруссии возбудили дело о незаконном доступе к информации БелТА

МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к платной подписке на услуги государственного агентства "БелТА".
В СК считают, что к этому причастны сотрудники издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Нескольких из них уже задержали.
По данным Sputnik Беларусь, в редакции портала tut.by и агентства БелаПАН проходят обыски, журналистов не пускают в офисы. Как рассказал агентству основатель tut.by Юрий Зиссер, об обысках он узнал от коллег. По его словам, правоохранители изымают жесткие диски компьютеров. Из-за обысков в редакции затруднена работе крупнейшего белорусского хостер-провайдера hoster.by.
В издательском доме "Белорусская наука" заявили, что не понимают обвинений в причастности к неправомерному доступу к информации БелТА и что издание работает с агентством по официальным договорам и приобретает у него информацию.
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