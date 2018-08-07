Бывшему премьеру Малайзии предъявят новые обвинения, сообщили СМИ

Плакат с изображением премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фото

Плакат с изображением премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фото

БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Антикоррупционная комиссия Малайзии вызвала бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака, находящегося под следствием по делу о коррупции в национальном инвестиционном фонде 1MDB, на свое заседание во вторник для допроса в связи с готовящимся предъявлением экс-премьеру новых обвинений, сообщает интернет-версия газеты The Star.

В среду 8 августа Наджибу Разаку предъявят обвинения, предусмотренные Законом об отмывании денег, борьбе с финансированием терроризма и накоплением средств, полученных незаконным путем 2001 года, говорится в сообщении.

"Именно поэтому мы и вызвали его сегодня на вечернее заседание комиссии, которое начнется в 17.00", — сообщил газете источник в Антикоррупционной комиссии.

Четвертого июля Наджибу Разаку предъявили обвинения в трех эпизодах злоупотребления доверием и одном эпизоде злоупотребления служебным положением в связи с обнаружением на его банковских счетах крупных сумм, переведенных туда со счетов фонда 1MDB. В настоящее время арестованный в начале июля экс-премьер находится на режиме временного освобождения под залог, напоминает газета.

Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB, созданного и руководимого бывшим премьером, стал основным фактором в поражении правящей коалиции во главе с Наджибом Разаком на парламентских выборах 9 мая текущего года. Новым премьер-министром Малайзии стал 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад, ранее уже занимавший пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год.