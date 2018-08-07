Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено более десяти домов, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о восьми нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ведомства.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, зенитных установок, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке и Горловке повреждены более десяти домов и здание поселковой администрации. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 114 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.