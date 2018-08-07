МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько считает, что Киев может реализовать свой план по прекращению железнодорожного сообщения межу Россией и Украиной, однако для Москвы это решение не станет критичным.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. В конце прошлого года Омелян заявлял, что этот вопрос власти могут решить в 2018 году.

По мнению Безпалько, киевские власти вполне могут пойти на реализацию своих планов.

"Такая возможность вероятна, мы уже видели, как до этого Украина прекратила авиасообщение с РФ в ущерб самой себе. Подобного рода меры могут быть предприняты, несмотря на очевидный ущерб для Украины, прежде всего. Для России в данной ситуации подобного рода сообщение будет некритичным, потому что пассажиропоток из России на Украину существенно сократился и кроме того часть железнодорожных перевозок, которые шли раньше транзитом через Украину, уже идут в обход Украины", — сказал эксперт в разговоре с РИА Новости.

"Украинская элита по-прежнему старается разорвать связи с РФ, несмотря на экономическую нецелесообразность этого решения, со всех точек зрения. Разрушение сообщения – в том числе посредством железных дорог – это всего лишь один из аспектов подобного рода политики", — добавил политолог.

Населению же Украины придётся пересаживаться на автобусы, автомобили, хотя многие уже давно добираются до России именно таким путем, так как это дешевле всего, отметил Безпалько.

По словам эксперта, решение о прекращении железнодорожного сообщения негативно скажется на экономике Украины.

"Часть поставок сырья идёт железной дорогой, не совсем понятно, как тогда Украина будет получать это сырье. Вероятно, через Белоруссию. Видимо, в данной ситуации хотят лишить Россию части дохода или существенно затруднить подобного рода получение доходов", — подчеркнул он.

Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. ФПК после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинёв-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.