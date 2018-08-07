Порошенко обеспокоился "вмешательством" России в украинские выборы

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко завил, что поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести отдельное заседание по противодействию якобы готовящемуся Россией "вмешательству" в предстоящие выборы.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов не представлено и нет.

"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ждут важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы… Поручаю СНБО Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы", — написал Порошенко во вторник в Facebook.

Он сообщил, что Киев договорился с лидерами ЕС и США тесно координировать усилия и взаимодействовать на всех уровнях.

"Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", — добавил Порошенко.