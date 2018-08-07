В Афганистане 50 человек погибли при авиаударе США и атаках талибов*

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. По меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в результате авиаудара ВВС США и атак движения "Талибан"* в провинции Логар на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на заявление члена совета провинции Абдул Вали Вакила (Abdul Wali Wakeel).
"Тридцать пять сотрудников сил безопасности и мирных жителей были убиты в столкновении", — приводит агентство слова Вакила.
По его словам, еще 15 полицейских погибли во время удара авиации США по их КПП.
По данным агентства, представитель "Талибана"* Забихуллах Мухаджид (Zabihullah Mujahid) подтвердил проведение атак, однако ничего не сказал о пострадавших.
*Террористическая организация, запрещенная в России