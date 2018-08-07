При обстреле Горловки повреждены жилые дома, заявили в ДНР

Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Здание поселковой администрации и жилые дома повреждены в результате ночного обстрела украинскими силовиками окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил во вторник и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"В результате обстрела Гольмы (поселок на окраине Горловки – ред.) в 00:00 часов: попадание в здание поссовета, Ворошиловградская, 4 — в кровлю, Архипова, 15 — в окно, Советской армии, 5 — в кровлю, Мушкетовская, 13 — в кровлю", — написал в своем Telegram-канале Приходько.

Он уточнил, что огонь велся из зенитных установок. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

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