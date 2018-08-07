При обстреле Горловки повреждены жилые дома, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Здание поселковой администрации и жилые дома повреждены в результате ночного обстрела украинскими силовиками окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил во вторник и.о. главы администрации города Иван Приходько.
Он уточнил, что огонь велся из зенитных установок. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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