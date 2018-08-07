На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит прежде всего по гражданам Украины, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам (политикам. — Прим. ред.), окончательно рухнет", — сказал Мосийчук.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.