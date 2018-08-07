МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сторонник террористической группировки "Исламское государство"* Эверитт Аарон Джеймсон, задержанный по обвинению в подготовке террористической атаки в Сан-Франциско во время Рождества, был приговорен к 15 годам лишения свободы, говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа Калифорнии.

"Джеймсон поставил под угрозу безопасность американцев, помогая ИГ* и планируя теракт от лица террористической организации. Это недопустимо, и я благодарен всем агентам и прокурорам, который внесли свой вклад в успешный результат этого дела", — сказал помощник генерального прокурора Джон Дэмерс.

По данным прокуратуры, в период с сентября по декабрь 2017 года Эверитт Аарон Джеймсон выступал в поддержку ИГ*, зная об их террористической деятельности. Сообщается, что в это время он встречался с лидерами ИГ*, оказывал финансовую помощь группировке, поддерживал осуществление терактов, а также выражал готовность самому совершить теракт, начав стрельбу на оживленной улице в канун Рождества.

Как отмечалось ранее, 26-летний американец Эверитт Аарон Джеймсон служил в Корпусе морской пехоты США. Подозреваемый исповедовал радикальный ислам и размещал поддерживающие терроризм сообщения в социальных сетях.

* Террористическая организация, запрещенная в России