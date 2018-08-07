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Битва за Аляску: выходец из России поборется за место в конгрессе

(обновлено: 03:44 07.08.2018)
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© Fotolia / MaridavАляска. Архивное фотоАляска. Архивное фото
© Fotolia / Maridav

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Выходец из России Дмитрий Шеин поборется с тремя другими кандидатами от Демократической партии США на праймериз 21 августа за право выдвинуть свою кандидатуру в нижнюю палату Конгресса от штата Аляска.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Это единственное место, выделенное этому штату в палате представителей. Еще два есть в верхней палате, но на промежуточных выборах, которые пройдут 6 ноября, сенаторы от Аляски избираться не будут.

Однако добиться успеха будет непросто. Сначала надо будет обойти на праймериз уроженку Аляски с гораздо более солидным бюджетом, а потом победить конгрессмена-республиканца Дона Янга, который неизменно представляет штат с 1973 года.

Через тернии

Из биографии на сайте Дмитрия Шеина, который по-английски пишет свое имя как Dimitri, следует, что он родился во Владивостоке и в 1993 году в возрасте 12 лет покинул страну вместе со своей матерью.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вместе с ней и новорожденной сестрой они начали свою жизнь в США в социальном приюте. Потом переехали в обычное жилье. Его мать работала в супермаркете и параллельно училась в университете, чтобы получить инженерное образование. Шеин закончил колледж как оператор топливного комплекса аэропорта, потом получил бухгалтерское образование в университете.

После он начал свое дело: сначала в области бухучета, потом, оставив это, занялся производством и продажей складных металлических контейнеров для декоративных растений. Это его собственное изобретение, идею которого он почерпнул из конструкции разборного мангала для шашлыка, как он сам признавался в интервью радио KCAW.

Шеин женат, у него двое собственных детей и четверо приемных. Как он сам описывает это в предвыборном видеоролике, его жена не смогла пройти мимо девочки во время пробежки. Ей показалось, что та выглядит истощенной, говорится на сайте телеканала KTUU, освещавшего процесс удочерения. Девочка рассказала об издевательствах и голодании в приемной семье, где жили она и три ее сестры. В итоге Шеины удочерили всех.

Русский американский демократ

Он уверен, что может предложить избирателям что-то новое по сравнению со своими предшественниками и внутрипартийными конкурентами, хотя в его программе достаточно стандартный набор лозунгов.

"В борьбе за палату представителей США мы не можем победить, повторяя то же, что было последние 40 лет. Вот почему я работаю над новым посылом для жителей Аляски. Это медицинская помощь для всех, прекращение поблажек с налогами на прибыль компаний и вывод корпоративных средств из политики", — пишет Шеин.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Предвыборный плакат бывшего россиянина со слоганом "Новая энергия для Аляски" пересекает ломаная кривая, символизирующая график роста. К президенту США Дональду Трампу Шеин, как и любой демократ, идущий на выборы, настроен критически.

Кандидаты на этапе праймериз не стремятся говорить о внешней политике. Однако на встречах с избирателями или в интервью все-таки озвучивают свои позиции по некоторым вопросам.

Шеин, например, высказывался критически об отправке американских сил за рубеж, при этом призывал "объявлять войну всякий раз, когда гибнут американцы". По его мнению, объявление войны необходимо в любой ситуации, когда войска планируют оставаться на территории другой страны более десяти дней, а тем более строят там базы.

"Полицейская операция, или как они там это называют, не подразумевает государственное строительство, как мы видели в Ираке и Афганистане. Конгресс должен принять на себя ответственность и объявить войну в случае, когда у нас такие затянувшиеся конфликты", — сказал он на дебатах 10 июля.

Что касается России, то он упоминал, что полностью поддерживает расследование якобы имевшего место вмешательства в американские выборы.

Лучше Гавайи

На своем сайте Шеин вспоминает о России так: "Ребенком мне довелось наблюдать падение Советского Союза. Нет электричества, нет отопления, нет воды в водопроводе, но когда ты ребенок, тебе это не кажется чем-то существенным. Стояние в очереди за хлебом было для меня интересным временем с моим дедом, рассказы которого я слушал".

Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп (в центре) и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Свой предвыборный ролик Шеин начинает со слов о том, как он с матерью эмигрировал из России, потому что мать "не могла принять коррумпированную и неэффективную российскую систему".

По его словам, последний раз в России он был десять лет назад. Признаваясь в интервью изданию Anchorage Press в любви к русским людям и русской кухне, Шеин при этом говорит, что предпочитает летать на Гавайи.

"Так трудно поехать (в Россию – ред.) со всей этой бюрократией, так что я и моя жена просто ездим на Гавайи. И билеты недорогие, и погода хорошая", — сказал он.

Шансы

Чтобы реализовать шанс стать конгрессменом, Шеину придется немало побороться. Сначала за право выдвинуться от демократов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Его основной противник – независимый кандидат Элис Гэлвин, которая в случае победы пойдет в конгресс под знаменем демократов. Она сторонница бесплатного школьного образования, борьбе за которое посвятила не один год своей жизни. В остальном в ее программе тоже доступное медобслуживание, экономический рост и хорошие зарплаты.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, Гэлвин за первое полугодие собрала более 530 тысяч долларов на свою кампанию. Шеин за этот же период привлек чуть более 190 тысяч долларов, из которых 101 тысяча – его личные средства.

У официального предвыборного аккаунта Шеина в Twitter всего 289 читателей. С апреля 2017 года он опубликовал 122 сообщения. Они в большинстве своем набирают не более 10 "лайков" и одного-трех ретвитов. Предвыборный ролик Шеина, который был размещен на канале Youtube 27 мая, набрал 754 просмотра и 11 "лайков".

У Гэлвин в Twitter 451 читатель и активность выше, чем у Шеина. С января этого года там было опубликовано 257 сообщений.

Даже если Шеину удастся обойти Гэлвин, еще более сложным этапом будет победа над нынешним представителем Аляски в нижней палате Доном Янгом. С ним они уже встречались. На одном из публичных мероприятий в феврале этого года Шеин задал Янгу вопрос о проблеме контроля над огнестрельным оружием в США.

Тот в ответ в качестве аргумента в защиту права на владение оружием предположил, что если бы евреи в гитлеровской Германии были вооружены, то они могли бы избежать сожжения в печах концлагерей. Заявление по такой деликатной теме стоило Янгу репутационных издержек, но не более того.

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