В США отправится делегация из Турции для обсуждения санкций против Анкары

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Турецкая делегация в течение двух дней отправится в Вашингтон для переговоров о санкциях, введенных против министра юстиции и министра внутренних дел Турции, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

По данным источников, Турция и США достигли соглашения в вопросе организации личной встречи

Минфин США на этой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".