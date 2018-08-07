Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по санкциям США

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по поводу санкций США в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

По данным газеты, власти Турции и США выразили готовность развивать дипломатические отношения и решать сложившиеся проблемы между двумя странами.

Минфин США на этой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).