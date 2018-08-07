Медведев заявил об отсутствии у России задачи "казнить Саакашвили"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, занимавший в августе 2008 года, в период югоосетинского конфликта, пост президента, заявил, что целью действий Москвы тогда не был разгром Грузии.

В интервью "Коммерсанту" , отвечая на вопрос о том, почему российские танки остановились в десятках километров от Тбилиси, Медведев назвал цели, которые тогда ставились.

Он пояснил, что необходимо было выбить грузинские войска из Цхинвала, "навести порядок" и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, военных действий.

По словам Медведева, цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", — сказал он.

В конечном счете, как отметил Медведев, это дало возможность "успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами".

Медведев отметил наличие тогда суждения в адрес России — по поводу пропорциональности использования силы, однако назвал их оценочными.

"Самое главное, был сделан вывод, что агрессию начала Грузия. И этого уже из истории не вычеркнут", — отметил он.

По словам Медведева, он не "считал правильным этот градус, что называется, противостояния поддерживать".

"Именно поэтому мною как верховным главнокомандующим было принято решение развернуть войска и вернуть их в нашу страну", — подчеркнул он.

Конфликт в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Позже, 26 августа 2008 года, Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, после чего дипотношения между Грузией и Россией были разорваны.

Российское руководство не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.