МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила во вторник, что Канада продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии, сообщает телеканал CBC.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что позиция Канады по задержаниям активистов в Саудовской Аравии "базируется на искаженной информации", а задержание указанных лиц проводится в соответствии с судебной системой страны, которая гарантирует соблюдение их прав.

"Канада довольна своей позицией. Мы всегда будем выступать за защиту прав человека, за защиту прав женщин. Эта позиция не изменится", — сказала Фриланд во время пресс-конференции.

Она добавила, что посольство Канады в Эр-Рияде останется открытым, а консульские услуги предоставляются в прежнем режиме, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

По данным телеканала, на заявление о том, что министерство образования Саудовской Аравии планирует перевести тысячи школьников, получивших стипендии на обучение в Канаде, в другие страны, Фриланд ответила, что "будет стыдно лишать детей возможности учиться" в Канаде.

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.

В четверг Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну.