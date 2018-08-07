СМИ рассказали, куда "пропадал" Порошенко

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Петр Порошенко в течение прошлой недели находился в Евросоюзе с частным визитом, сообщили интернет-изданию "Украинская правда" в администрации президента Украины.

"С 29 июля по 5 августа президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко совершил поездку за свой счет. "Следуя первой части 25 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", — цитирует издание сообщение администрации президента.

По данным газеты, с 6 августа Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве.