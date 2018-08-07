В ООН одобрили исключения в санкциях против КНДР для поставки гумпомощи

ООН, 7 авг — РИА Новости. Комитет "1718" Совбеза ООН, контролирующий соблюдение санкций против КНДР, одобрил процедуру гуманитарной поддержки этой страны, которую ранее предложила Россия, говорится в документе, опубликованном на сайте комитета.

"Шестого августа 2018 года Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718, принял седьмое решение об оказании помощи, озаглавленное "Руководство для оказания гуманитарной помощи Корейской Народно-Демократической Республике", — говорится в документе.

В частности, государствам-членам ООН в документе предлагается для налаживания поставок гуманитарной помощи в КНДР, чтобы не нарушать наложенные санкции, прописывать "характер гуманитарной помощи", "иметь объяснение получателей КНДР о критериях при отборе бенефициаров", "подробно описывать товары и услуги, которые будут поставляться в ближайших шести месяцев", "планируемые маршруты и способы передачи, включая порты отправления и въезда используемые для отгрузки".

Кроме того, комитет советует странам-участницам производить поставку гуманитарных грузов централизованно, в "хорошо подготовленные пункты передачи", а также заранее предупреждали об изменениях списка поставляемых товаров, чтобы вносились соответствующие коррективы.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.