Тимошенко рассказала, что спасает экономику Украины от краха

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала, что удерживает экономику Украины на плаву.

По ее словам, экономическую ситуацию на Украине спасают лишь украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги свои родным внутри страны. По ее данным, такие люди в течение 2018 года перечислили в бюджет Украины пять миллиардов евро.

"Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", — написала Тимошенко.

Тимошенко резко раскритиковала действующее украинское руководство, которое совершенно не заботит положение дел в стране. По ее словам, власти лишь могут "объяснить что угодно чем угодно", не совершая никаких конкретных действий для улучшения ситуации.

"Плохие дороги можем объяснить особенностями ландшафта и локальными сдвигами грунта, задержку пенсий — "разрывами платежей", коррупцию — несовершенством законодательства, инфляцию — летней жарой или дождями… Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже. Почему по телевизору — все хорошо, а в холодильниках — не очень", — заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также предложила действующим властям съездить "на заработки" за границу.

"Правительство и власть пусть бы ехала за границу "на заработки"… Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда "золотые медали", — пишет Тимошенко.