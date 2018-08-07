Тимошенко рассказала, что спасает экономику Украины от краха

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала, что удерживает экономику Украины на плаву.
"Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", — написала Тимошенко.
Тимошенко резко раскритиковала действующее украинское руководство, которое совершенно не заботит положение дел в стране. По ее словам, власти лишь могут "объяснить что угодно чем угодно", не совершая никаких конкретных действий для улучшения ситуации.
Лидер "Батькивщины" также предложила действующим властям съездить "на заработки" за границу.
"Правительство и власть пусть бы ехала за границу "на заработки"… Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда "золотые медали", — пишет Тимошенко.