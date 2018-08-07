МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Позиция высшего политического руководства России по признанию независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году была единой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.
По его словам, признание суверенитета Южной Осетии и Абхазии было единственным лучшим решением. "После завершения военной составляющей кампании по "принуждению Грузии к миру" встал вопрос "А что дальше?" – естественно, прежде всего передо мной как главой государства. Я определённое время думал и пришёл к выводу, что ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований, по всей вероятности, предложить невозможно. Я руководствовался прежде всего тем, чтобы сохранить прочный мир на будущее, сохранить стабильность в Закавказье, сохранить стабильность в нашем регионе. И это, на мой взгляд, был единственно возможный шаг", — рассказал глава российского правительства.
"Через некоторое время я переговорил с председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным. Он меня тоже в этом поддержал. После этого вопрос был вынесен на заседание Совета безопасности. Мы обсуждали, естественно, все нюансы этого решения, понимая, какую реакцию мы получим. Но в данном случае и другие коллеги по Совету безопасности меня также поддержали", — добавил Медведев. Он напомнил, что 26 августа 2008 года подписал указ о признании государственной независимости, суверенитета Южной Осетии и Абхазии.
"Если это независимые территориальные образования, если это государства, с которыми у нас есть договоры и с которыми у нас существуют соглашения о размещении там нашего воинского контингента, то тогда всё ясно, никто ничего против них не будет делать. Все понимают, что дороже связываться с Российской Федерацией, чем проводить в жизнь какие-то утопические идеи. А если это подвешенная ситуация, значит, тогда можно периодически провокации какие-то совершать, рассчитывать на то, что в результате каких-то очередных дурацких военных кампаний удастся что-то оторвать и так далее", — пояснил мысль Медведев.
"А с учётом того, что во главе Грузии в тот период стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили, другого варианта просто не было. Может быть, если бы там было другое руководство, можно было что-то и обсуждать. Но я уверен, что другое руководство просто не приняло бы такого безобразного решения о нападении на стариков и детей, нападении на российских миротворцев и, по сути, объявлении войны Российской Федерации", — добавил премьер.