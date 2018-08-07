Каракас обвинил ряд стран в блокировании заявления по покушению на Мадуро

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

МЕХИКО, 7 авг – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил ряд государств в блокировании намерения Движения неприсоединения выступить с заявлением по покушению на президента Николаса Мадуро.

"Они заявили, что выпустят заявление, но, так как Движение неприсоединения действует на основе консенсуса, получается, что элиты Перу, Колумбии, Чили, Гватемалы и Панамы блокируют коммюнике, которое остальные 115 стран хотят выпустить", — приводит государственное телевидение Венесуэлы заявление Арреасы.

По мнению министра, эти государства не заинтересованы в многостороннем мире и механизмах, которые существуют для защиты интересов народов.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.