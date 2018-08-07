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Медведев рассказал, на что рассчитывал Саакашвили, напав на Южную Осетию

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© официальный канал BBC News на YouTubeМихаил Саакашвили жует галстук в эфире канала BBC. Архивное фотоМихаил Саакашвили жует галстук в эфире канала BBC. Архивное фото
© официальный канал BBC News на YouTube

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время грузино-югоосетинского конфликта рассчитывал на поддержку США, пауза в переговорах с Россией в 2008 году была выработанной линией, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев рассказал, что независимость Абхазии и Южной Осетии дала России
В частности, в интервью газете "Коммерсант" Медведев рассказал, что когда он в 2008 году вступил в должность президента, Саакашвили высказал желание восстановить российско-грузинские отношения. "В общем, наговорил массу приятных слов. Я это всё послушал и говорю: хотите развивать отношения – давайте будем развивать. Нам нужны нормальные, дружеские отношения с нашим соседом – Грузией, мы к этому готовы. Мы понимаем, какой у вас внутренний конфликт есть, мы понимаем, что страна разделена на части, но мы готовы помогать – потихоньку, аккуратно способствовать процессу сближения, в конечном счёте для того, чтобы сохранить возможность существования самого государства в таких границах, будь то федерация, конфедерация, ещё как-то", — подчеркнул российский премьер.

По его словам, это мог бы быть выбор всех народов, населявших Грузию в тот период, то есть и самих грузин, и осетин, и абхазов.

Грузинские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Медведев объяснил агрессивную политику Грузии в 2008 году
"Он (Саакашвили) сказал "я готов". Потом мы ещё несколько раз где-то пересекались, в том числе, помню, в Астане. Он тоже там демонстрировал всяческое желание что-то обсуждать, развивать, а потом как-то пропал. Мы о чём-то договорились – о каких-то встречах, контактах, и я отчётливо помню, что где-то с начала июля 2008 года он ушёл со связи. Я тогда не придал этому большого значения, но теперь склонен считать, что это уже была выработанная линия", — отметил Медведев.

По его словам, с одной стороны, Саакашвили рассчитывал, что новый президент РФ "займет иную позицию" во взаимоотношениях с правительством и им лично, нежели предыдущий глава российского государства. "Иными словами, просто не будет вмешиваться в те процессы, которые будут там идти, не будет никак реагировать на действия, которые могут быть предприняты в отношении и наших миротворцев, и, самое главное, граждан Российской Федерации, которые жили и в Абхазии, и в Южной Осетии", — пояснил премьер.

Российский танк в пригороде Цхинвали. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Гуциев
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Медведев заявил, что Россия не собиралась разгромить Грузию в 2008 году
"А с другой стороны, я думаю, к тому времени он уже провёл полномасштабные консультации со своими покровителями – в данном случае речь идёт прежде всего о Соединённых Штатах Америки", — подчеркнул Медведев. Он привел в пример встречи и консультации Саакашвили с такими американскими политиками, как Кондолизой Райс, Дэниэлом Фридом. "И, по-моему, Чейни тогда тоже приезжал. То есть там все уже успели отметиться. И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жёсткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах", — отметил глава российского правительства.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vl-d9
"Пирует с дружиною вещий Олег
При звоне веселом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они..."
(из поэмы А.С. Пушкина).
01:13
07.08.2018
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