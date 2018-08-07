Медведев объяснил агрессивную политику Грузии в 2008 году

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Агрессивная политика правительства и президента Грузии в 2008 году и, как следствие, конфликт с Южной Осетией были субъективным выбором экс-главы государства Михаила Саакашвили, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента России.

По его словам, неизбежности в начале войны не было. "Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было… В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зелёный свет агрессии, и произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения", — сказал Медведев в интервью газете " Коммерсант ", посвященном десятилетию грузино-югоосетинского конфликта.

По его словам, напряженность в регионе возникла не в 2008 году, а в 1991-м, а то и раньше. Медведев уверен, что "напряжённые отношения между отдельными составными частями на тот период Грузинской советской социалистической республики ощущались даже до того периода".

Российский премьер вспомнил одну из своих поездок в Абхазию, тогда находившуюся в составе Грузии, в начале 1990-х годов. "Во время разговора с обычными людьми в каких-то ресторанчиках, ещё где-то я почувствовал, что у них очень сложное отношение к тем процессам, которые в республике уже к тому времени набирали обороты, и к представителям близких этносов. То есть напряжение уже тогда чувствовалось на бытовом уровне", — отметил он, подчеркнув непривычность ситуации.

"Поэтому корень проблем, конечно, заключается в том, что было в 1990-е годы, в тех решениях, которые принимала в 1990-е годы власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Вследствие этого возник конфликт, были введены миротворцы", — добавил Медведев, отметив, что до 2008 года "удавалось балансировать" негативные процессы, выступления, некоторые проявления насилия.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.