МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, получила мир и помогла защитить проживающих там своих граждан, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.