91-летний немец въехал в супермаркет на машине

БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого сидел 91-летний мужчина, въехал в супермаркет в немецком Сарбрюкене, пострадали пять человек, сообщило в понедельник агентство dpa.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передало dpa со ссылкой на сотрудника полиции.
Водитель не ранен. В полиции полагают, что мужчина потерял контроль над своим транспортным средством. Однако точная причина ДТП пока выясняется.
Unfall in Saarbrücken: 91-Jähriger fährt in Supermarkt — drei Schwerverletzte https://t.co/FaleC1v7Bq pic.twitter.com/uPNiWR3M6d— StN_News (@StN_News) 6 августа 2018 г.