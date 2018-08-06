91-летний немец въехал в супермаркет на машине

БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого сидел 91-летний мужчина, въехал в супермаркет в немецком Сарбрюкене, пострадали пять человек, сообщило в понедельник агентство dpa.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передало dpa со ссылкой на сотрудника полиции.

Водитель не ранен. В полиции полагают, что мужчина потерял контроль над своим транспортным средством. Однако точная причина ДТП пока выясняется.

​