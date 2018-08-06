Источник рассказал, как Москва ответит на высылку Афинами дипломатов

АФИНЫ, 6 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Ответные меры России на действия Греции коснутся руководителя политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу, сообщил РИА Новости источник в греческих правительственных кругах.

Как ранее сообщало российское внешнеполитическое ведомство, 6 августа в МИД России вызвали посол Греции в Москве Андреас Фриганас, ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан.

Источник агентства сообщил о трех греках, которых коснутся ответные меры России.

"Россия высылает торгового представителя посольства Греции в Москве, а также ответственного за коммуникационную службу посольства", — сказал источник. "Помимо этого запрещен въезд руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргосу Сакеллариу", — сказал собеседник агентства.

Сакеллариу считают одним ближайших соратников греческого министра Никоса Котзиаса. "Запрет на въезд Сакеллариу – это прямое обращение к Котзиасу. Но, по моему мнению, это ошибка. Подобные решения (о высылке дипломатов), тем более касающиеся отношений с такими державами, как Россия или США, не принимаются на уровне глав МИД", — сказал источник.

Дипломатический скандал

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказал РИА Новости, что высылка дипломатов была "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

Российский МИД пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

В свою очередь, посол России в Греции Андрей Маслов отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями.

"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал дипломат телеканалу RT, добавив, что российские дипломаты были выдворены из Греции "бездоказательно".