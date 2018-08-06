Трамп предложил губернатору Калифорнии способ борьбы с лесными пожарами

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил губернатору охваченного природными пожарами штата Калифорния использовать воду впадающих в Тихий океан рек для тушения огня.

"Губернатор Джерри Браун должен разрешить свободный поток огромного объема воды, приходящий с севера и по глупости перенаправленный в Тихий океан. Эту воду можно использовать для пожаров, сельского хозяйства и чего угодно. Подумайте о Калифорнии с большим количеством воды – это прекрасно! Федеральное правительство быстро это утвердит", — написал он в своем Twitter-аккаунте

В воскресенье Трамп заявил, что причиной увеличения масштаба природных пожаров в Калифорнии стало несовершенство экологического законодательства. По мнению президента, законы "не позволяют надлежащим образом использовать большой объем имеющейся воды", которая, по его словам, "перенаправляется в Тихий океан".

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч. На территории Калифорнии 17 пожаров, распространению которых способствует сухая ветреная погода, их жертвами стали шесть человек, еще семь числятся пропавшими без вести. В штате объявлена чрезвычайная ситуация.