В Венесуэле не исключили причастность США к атаке на Мадуро

МЕХИКО, 6 авг – РИА Новости. Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил о возможной причастности США к неудавшемуся покушению на президента Николаса Мадуро.
"Никто не действует, если знает, что поддержки со стороны североамериканской империи не будет… То, что США позволили себе неоднозначный ответ и не осудили нападение, является синонимом их участия (в покушении – ред.)", – приводит агентство AVN слова Кабельо.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб официально подтвердил, что в субботу на президента Мадуро было совершено покушение.
По его словам, уже установлены исполнители попытки убийства Мадуро и люди, им помогавшие. Также определен тип взрывчатки, которой были снабжены беспилотные летательные аппараты.