В Венесуэле не исключили причастность США к атаке на Мадуро

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

МЕХИКО, 6 авг – РИА Новости. Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил о возможной причастности США к неудавшемуся покушению на президента Николаса Мадуро.

"Никто не действует, если знает, что поддержки со стороны североамериканской империи не будет… То, что США позволили себе неоднозначный ответ и не осудили нападение, является синонимом их участия (в покушении – ред.)", – приводит агентство AVN слова Кабельо.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб официально подтвердил, что в субботу на президента Мадуро было совершено покушение.

По его словам, уже установлены исполнители попытки убийства Мадуро и люди, им помогавшие. Также определен тип взрывчатки, которой были снабжены беспилотные летательные аппараты.

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Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в субботу к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.